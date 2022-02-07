Состарился на десять лет: тренер объяснил, что происходит на Олимпиаде

Урош Велепец надеется, что Билосюк восстановится к эстафетным гонкам / Фото: biathlon.com.ua, Коллаж: Сегодня
Сборная Украины по биатлону оказалась в сложном положении на Олимпийских играх в Пекине. Елена Билосюк и Дарья Блашко сдали положительные тесты на коронавирус.
Читайте также: Не могла дышать, захлебывалась: что произошло в Пекине со звездой украинского биатлона
"Каждый день мы ждем тестов и не знаем, кто будет следующий", – сказала нам после индивидуальной гонки биатлонистка Ирина Петренко.
А тренер украинской команды Урош Велепец грустно пошутил:
"Я за последние две недели уже на десять лет состарился с этой Олимпиадой и карантинами".
После того как две наши биатлонистки ушли на карантин, тренерам пришлось в срочном порядку вызывать Анастасию Меркушину.
"Настя уже приехала и начала подготовку. Посмотрим, может, и на спринт ее заявим", – сказал Велепец.
Читайте больше эксклюзивных олимпийских новостей в разделе "Мы в Пекине".