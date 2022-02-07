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Состарился на десять лет: тренер объяснил, что происходит на Олимпиаде

Любомир Луканюк
7 февраля, 13:39
Урош Велепец рассказал, какая ситуация в команде после того, как Елена Билосюк и Дарья Блашко ушли на карантин. В срочном порядке была вызвана Анастасия Меркушина

Урош Велепец надеется, что Билосюк восстановится к эстафетным гонкам / Фото: biathlon.com.ua, Коллаж: Сегодня

Сборная Украины по биатлону оказалась в сложном положении на Олимпийских играх в Пекине. Елена Билосюк и Дарья Блашко сдали положительные тесты на коронавирус.

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"Каждый день мы ждем тестов и не знаем, кто будет следующий", – сказала нам после индивидуальной гонки биатлонистка Ирина Петренко.

А тренер украинской команды Урош Велепец грустно пошутил:

"Я за последние две недели уже на десять лет состарился с этой Олимпиадой и карантинами".

После того как две наши биатлонистки ушли на карантин, тренерам пришлось в срочном порядку вызывать Анастасию Меркушину.

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"Настя уже приехала и начала подготовку. Посмотрим, может, и на спринт ее заявим", – сказал Велепец.

Анастасия Меркушина / Фото: Getty Images

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