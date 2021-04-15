Соколу есть, что доказывать, а Донбасс – самый мотивированный: в УХЛ подвели итоги сезона

Украинская хоккейная лига на пороге финальной серии, которая стартует уже 16 апреля. За титул сразятся вице-чемпион страны Донбасс и возродившийся в нынешнем сезоне столичный Сокол. Предварительные итоги чемпионата подвели Генеральный директор УХЛ Сергей Варламов и спортивный директор УХЛ Александр Победоносцев.

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"Донбасс захватил лидерство в начале сезона, он очень хотел взять реванш за прошлый чемпионат. Они были, наверное, самыми мотивированными, хотя и Кременчук хотел отстоять чемпионство. Но им этого не удалось. Сам чемпионат прошел на очень хорошем уровне, был один из самых конкурентных. Команды бились за все места. Даже во второй части таблицы. До последнего велась борьба за второе место между Соколом и Кременчуком, но плей-офф показал, что там немного другой хоккей, чем в регулярке. Нас ждет очень интересный финал", – сказал нам Варламов

Генеральный директор УХЛ Сергей Варламов оценил сезон-2020/2021

Секрет Сокола

"Конечно, Кременчук был фаворитом, я ожидал, что он выиграет в полуфинале, поскольку это более опытная команда, состав у нее сформирован, они играли в плей-офф на протяжении нескольких сезонов. Но в составе Сокола есть лидеры, которые взяли на себя ответственность и помогли выиграть. Залог победы Сокола, думаю, дисциплина, следование тренерскому плану, ничего лишнего не придумывать, идти на ворота и пытаться забить шайбу", – считает Варламов

/ Фото: УХЛ

Ожидание от финала

"Я уверен, что Донбассу в финале не будет легко. Сокол прошел такой длинный и тяжелый сезон не для того, чтобы сдаться. Он даст бой. Ожесточенная борьба будет в каждом периоде и на каждом сантиметре поля. Соколу есть, что доказывать, а Донбасс хочет вернуть чемпионство и покажет свой лучший хоккей.

На мой взгляд, встречаются две разные команды – одна более мастеровитая, которая хочет, любит и может забивать красивые голы. Соколу же все равно, какой гол. Главное, чтобы он был и был результат"

Донбасс – Днепр / Фото: ХК "Донбасс"

Насыщенный график

Доволен сезоном спортивный директор УХЛ Александр Победоносцев. "В этом году у нас очень сильный чемпионат. Весь сезон прошел напряженно. Игр было много – по две-три в неделю, потому что начали сезон позже. И перед финалом хочется поблагодарить всех за тот труд, который был проделан за эти полгода. Я не ожидал, что финальная пара будет выглядеть так, но приятно, что Сокол в этом году удивил – и по игре, и по результату. И финал будет очень интересный.

Спортивный директор УХЛ Александр Победоносцев подвел итоги сезона-2020/2021

В Донбассе собраны очень хорошие и мастеровитые ребята, которые перед стартом сезона уже сыграли один плей-офф, доигрывая предыдущий чемпионат. А в Соколе молодые амбициозные игроки, для которых это будет первый финал, но также есть и опытные хоккеисты, которые тянут за собой – Михнов, Нименко, Гильманов – автор последней шайбы в полуфинальной серии. Команды по стилю очень разные. Тем интереснее будет финал. И, думаю, 4 матчами мы не обойдемся"

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