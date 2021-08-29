Собиратель серебра! Украинец выиграл свою вторую медаль Токио-2020

Андрей Трусов выиграл две награды на Играх в Японии

Соревновательный день в бассейне Токио начался с мужского заплыва на 400 метров вольным стилем. И у нас – сразу медаль!

Смотрите также: Таблица медалей Паралимпийских игр в Токио

Серебряную награду выиграл 21-летний Андрей Трусов. Для нашего спортсмена это уже вторая медаль Паралимпийских игр в Токио. Ранее он занял второе место на 200 метров комплексом.

Реклама

Напомним, что воскресенье началось фантастически для Украины – с двух золотых медалей.

Сейчас в общекомандном зачете сборная Украины занимает пятое место. Наши спортсмены завоевали уже 38 медалей: 10 золотых, 18 серебряных и 10 бронзовых.

Ранее мы рассказывали удивительную историю испанского пловца Себастьяна Родригеса. В 1984 году Родригеса арестовали и посадили на 84 года за подрывы и убийство. А сейчас он добился потрясающих результатов, выиграв за карьеру восемь золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали Паралимпийских игр!