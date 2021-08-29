29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
11 сентября 00:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 00:00
Шахтер --
Днепр-1 --
11 сентября 00:00
Рух --
Заря --
11 сентября 00:00
Колос --
Мариуполь --
11 сентября 00:00
Ворскла --
Десна --
11 сентября 00:00
Верес --
Львов --
11 сентября 00:00
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 00:00
Минай --
Черноморец --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Собиратель серебра! Украинец выиграл свою вторую медаль Токио-2020

Любомир Луканюк
29 августа, 11:23
Украинский пловец выиграл уже свою вторую награду на Паралимпийских играх в Токио. Он занял второе место на 200 метров комплексом и 400 метров вольным стилем

Андрей Трусов выиграл две награды на Играх в Японии

Соревновательный день в бассейне Токио начался с мужского заплыва на 400 метров вольным стилем. И у нас – сразу медаль!

Смотрите также: Таблица медалей Паралимпийских игр в Токио

Серебряную награду выиграл 21-летний Андрей Трусов. Для нашего спортсмена это уже вторая медаль Паралимпийских игр в Токио. Ранее он занял второе место на 200 метров комплексом.

Реклама

Напомним, что воскресенье началось фантастически для Украины – с двух золотых медалей.

Сейчас в общекомандном зачете сборная Украины занимает пятое место. Наши спортсмены завоевали уже 38 медалей: 10 золотых, 18 серебряных и 10 бронзовых.

Ранее мы рассказывали удивительную историю испанского пловца Себастьяна Родригеса. В 1984 году Родригеса арестовали и посадили на 84 года за подрывы и убийство. А сейчас он добился потрясающих результатов, выиграв за карьеру восемь золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали Паралимпийских игр!

Реклама