17 декабря 21:30 Онлайн
Бавария 4
Вольфсбург 0
18 декабря 16:00 Онлайн
Аталанта --
Рома --
18 декабря 19:30 Онлайн
Лидс --
Арсенал --
18 декабря 22:00 Онлайн
Севилья --
Атлетико --
19 декабря 18:30 Онлайн
Тоттенхэм --
Ливерпуль --
19 декабря 21:45 Онлайн
Милан --
Наполи --
21 декабря 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 декабря 22:30 Онлайн
Севилья --
Барселона --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Сняли трусы, пустили кровь! Как Бетербиев дрался с Брауном

Андрей Трофимов
18 декабря, 08:36
Артур Бетербиев защитил два чемпионских пояса, в девятом раунде он нокаутировал Маркуса Брауна

Бетербиев получил сильное рассечение в бою / Фото: Top Rank Instagram

В Монреале завершил вечер бокса, где в главном бою чемпион в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF россиянин Артур Бетербиев встречался с американцем Маркусом Брауном.

Бетербиев считался фаворитом поединка, но россиянин заставил фанатов понервничать. Он едва не провалил взвешивание, пришлось даже снять трусы, чтобы не лишиться титулов еще до боя.

Реклама

По ходу поединка Артур получил серьезное рассечение, но это не остановило его. Залитый кровью Бетербиев в девятом раунде нокаутировал соперника.

Бетербиев — непобежденный боксер-профессионал. На его счету 17 побед нокаутами в 17 поединках.

Реклама

Для Брауна это было второе поражение в карьере, на его счету также 24 победы.