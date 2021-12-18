Сняли трусы, пустили кровь! Как Бетербиев дрался с Брауном

Бетербиев получил сильное рассечение в бою / Фото: Top Rank Instagram

В Монреале завершил вечер бокса, где в главном бою чемпион в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF россиянин Артур Бетербиев встречался с американцем Маркусом Брауном.

Бетербиев считался фаворитом поединка, но россиянин заставил фанатов понервничать. Он едва не провалил взвешивание, пришлось даже снять трусы, чтобы не лишиться титулов еще до боя.

Реклама

По ходу поединка Артур получил серьезное рассечение, но это не остановило его. Залитый кровью Бетербиев в девятом раунде нокаутировал соперника.

Бетербиев — непобежденный боксер-профессионал. На его счету 17 побед нокаутами в 17 поединках.

Реклама

Для Брауна это было второе поражение в карьере, на его счету также 24 победы.