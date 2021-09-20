Сняла штаны ради лайков: Ирина Морозюк показала тату на интимном месте

Ирина Морозюк показала тату / Фото: Instagram
Ирина нашла в уборной зеркало во весь рост и не упустила возможность похвастаться красивой татуировкой на бедре. Правда, ради этого пришлось спустить штаны до колен.
Интимную часть тела девушки покрывает практически автобиографический портрет, только она изображена в роли индианки в традиционном головном уборе из перьев.
Свою татуировку Ирина Морозюк показывала и раньше:
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