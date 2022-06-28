"Сначала надо мной подшучивали": легенда Макеевки объяснил, почему перешел на украинский

Евгений Селезнев / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

С начала войны украинцы стали все больше переходить на родной язык, чтобы не иметь ничего общего с оккупантами. Особенно этот процесс ускорился после 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину.

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Перейти на украинский язык решил и экс-футболист сборной Евгений Селезнев. С прошлого лета уроженец Макеевки выступает за закарпатский Минай и это существенно повлияло на его мировоззрение. Подробнее об этом нападающий рассказал в эфире программы Денисов TIME.

- Чем тебе в душу запало Закарпатье?

- Многим. Здесь красивые виды, горы, реки. Люди – вежливые, добрые, открытые, искренние. По-моему, это очень хорошо.

- Ты говорил, что рассматриваешь возможность продать свой дом в Киеве и переехать на Закарпатье?

- Так и есть. Я еще на 100 процентов не решил, но есть такое предложение. Мы с сыном пообщались. Дай Бог, чтобы мы победили, и чтобы я был ближе к нему. Я хочу, чтобы он играл в хоккей где-нибудь в Европе. И чтобы я мог уехать к нему. Здесь у меня куча друзей. Тут я стал как родной.

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- Ты начал регулярно общаться на украинском?

- Но сначала надо мной очень подшучивали.

- Вчера ты употребил слово "фосо". Объясни, что это значит.

- Мне потом сказали, что его стали чаще слышно. Это легкий мат. Значение – "хорошо".

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- Не боишься, когда приедешь в Киев, тебя уже не все будут понимать?

- Я за это не переживаю.

- Почему ты считаешь, что сейчас важно общаться на украинском?

- Потому что это страна, которая имеет свою историю, имеет свой характер, имеет дух и культуру, которую не имеют другие страны. Эта страна отличается от других стран. Это Украина.

Напомним, что Евгений является третьим бомбардиром в истории чемпионатов Украины, на его счету 116 голов. По этому показателю он уступает лишь Сергею Реброву (123) и Максиму Шацких (124). Правда, о взятии рекорда Селезнев уже не думает.