Смотрите вместе! Жена Артема Кравца смело высказалась о порно

Артем Кравец и его жена Анна / Фото: Instagram

Жена известного украинского футболиста Артема Кравца, который сделал себе имя в Динамо, а сейчас выступает в Турции, часто балует публику откровенными фото. Но на этот раз Анна Кравец поделилась с фолловерами не менее откровенными высказываниями.

Жгучая брюнетка решила пообщаться со своими подписчиками и подписчицами, от одной из которых поступил вопрос: "Муж смотрит порно. Очень загоняюсь по этому поводу и ревную. Что думаете?"

На что прозвучал короткий, но весьма решительный ответ. "Вместе смотрите, – посоветовала Анна Кравец девушке. – На дворе 21 век".

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"Любите себя! Цените себя! Занимайтесь собой, развивайтесь! Мечтайте, ставьте цели. Будете уверены в себе – и мужчина появится в вашей жизни автоматически. Уж очень мужчин тянет к уверенным в себе и счастливым девушкам. Это факт!" – еще один совет Анны Кравец своим подписчицам

Кроме того, Анна Кравец не обошла стороной вопрос: "Как бы себя вели, если бы свекровь вмешивалась в вашу жизнь?"

"Пыталась бы найти общий язык, поговорила, чтоб всем было комфортно. Но если свекровь все равно вмешивалась бы или вредила, я слала бы ее и полностью исключила общение", – "резанула" Анна Кравец

Жена Артема Кравца Анна / Фото: Instagram

Напомним, в апреле прошлого года Артем Кравец и его супруга Анна, воспитывающие сыновей-близнецов Владислава и Ивана, заявили о том, что расстаются. "Пришло чувство того, что мы выполнили миссию в жизни друг друга", – сказал тогда нападающий.

Однако позже Кравец рассказал, что они не успели развестись из-за карантина, а после него все наладилось. "У нас семья, дети. Мы не думаем о разводе", – заявил каналам "Футбол 1/2/3" Артем.