Смертельный укол в голову: как украинскую звезду убили на чемпионате мира

Рапира вошла в мозг Владимира Смирнова на 14 см / Фото: Коллаж: Сегодня

"Либо со щитом, либо на щите", – так попрощался Владимир Смирнов со своей женой перед поездкой на чемпионат мира в Риме. Вернулся оттуда олимпийский чемпион в гробу.

Смирнов родился в городе Рубежное Луганской области. Там начал заниматься фехтованием и в конце 70-х, начале 80-х считался сильнейшим рапиристом мира.

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Три "золота" чемпионата мира, победа на Олимпиаде-1980. На мировое первенство 1982 года Владимир тоже ехал за наградой высшей пробы.

Клинок вошел в мозг на 14 см

Жребий свел Смирнова с чемпионом Олимпийских игр-1976 Маттиасом Бером из ФРГ. Жесткий поединок двух звезд завершился трагедией. Клинок Бера не выдержал и сломался, а немец по инерции продолжил движение. Кусок рапиры пробил маску под углом в 45 градусов, через глаз вошел в головной мозг на 14 сантиметров.

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Аппараты искусственно поддерживали жизнь Владимира еще восемь дней. Но дальше это делать было бессмысленно. Смирнову было 28 лет. Его похоронили на Лукьяновском кладбище в Киеве.

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Бер хотел совершить самоубийство

Маттиас Бер сделал перерыв в карьере после этой трагедии. Но спустя пару лет вернулся на дорожку. Еще трижды брал олимпийское "серебро", становился чемпионом мира.

В одном интервью Маттиас признался, что вот уже более 30 лет живет с тяжелым чувством вины в непредумышленном убийстве, которое совершил. Он даже хотел свести счеты с жизнью. Бер приезжал в Киев на могилу Смирнова и чтобы извиниться перед его вдовой.

Выводы сделаны

После трагедии Международная федерация фехтования исправила технический регламент. Клинки заменили на более прочную сталь, которая намного жестче, реже ломается при ударах и не образует острых углов при повреждениях. Также стали более надежными костюмы и маски спортсменов. Больше с 1982 года смертей на топ-соревнованиях по фехтованию не случалось.