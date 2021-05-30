Смертельная вспышка: легендарный боец вернулся в 38 лет и закончил бой в 4 раунде

Филиппинец Нонито Донэйр вышел в ринг впервые с ноября 2019 года, нокаутировал француза Нордина Убаали и отобрал у него пояс WBC в легчайшем весе

Нонито Донэйр вернул себе титул / Фото: WBC

В Калифорнии бывший чемпион мира в четырех категориях филиппинец Нонито Донэйр нокаутировал француза Нордина Убаали и отобрал у него пояс WBC в легчайшем весе. Ранее непобедимый Хейни сокрушил бывшего соперника Ломаченко.

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38-летний Донэйр уже в третьем раунде дважды отправил соперника в нокдаун. Причем во второй раз после хука Нонито он упал лицом в пол, рефери уже собирался остановить бой, но француза спас гонг об окончании раунда. Хотя Убаали в этот момент встал пошатываясь и с трудом соображал.

Однако уже в 4-й трехминутке легендарный филиппинец хладнокровно завершил начатое, Нордин снова оказался в нокдауне, и поединок был остановлен.

Нонито по прозвищу "Филиппинская вспышка" не выходил в ринг с ноября 2019 года, когда проиграл единогласным решением судей объединительный финал Суперсерии в легчайшем весе с японцем Наоя Иноуэ.

Тем временем, Ломаченко показал, как будет бить японца, и засветился в халате.

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