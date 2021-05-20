Смерть коммунистам! Как чемпионов мира по хоккею отправили на урановые рудники

Хоккеистов сборной Чехословакии обвинили в антигосударственном заговоре и посадили в тюрьму. Власти боялись, что спортсмены не вернутся домой из Лондона

Сборная Чехословакии после победы на ЧМ-1949

После Второй мировой войны сборная Чехословакии по хоккею считалась одной из самых сильных в мире. Первое место на ЧМ-1947, вторые на Олимпиаде-1948, чемпионы 1949 года. Перед поездкой в Лондон на мировое первенство 1950 года именно чехословацкие хоккеисты были главными фаворитами турнира. Но в Британии команда так и не появилась.

Беда в страну пришла в феврале 1948 года, когда вследствие переворота к власти в Чехословакии дорвались коммунисты. После чего многие известные чехословацкие спортсмены бежали за границу. Были среди них и хоккеисты – Ярослав Дробны, Йозеф Малечек, Зденек Марек, Олрджих Забродски...

11 марта 1950 года сборная Чехословакии прибыла в аэропорт Праги, чтобы лететь на чемпионат мира. Однако команду не пустили на борт самолета. Объяснили это тем, что английское посольство не дало визу двум репортерам чехословацкого радио. А значит, никто никуда не летит.

Но это было чистое вранье. Несмотря на то, что журналистов включили в делегацию в самый последний момент, британцы сразу им выдали визы. А как только начался скандал, выставили копии документов на всеобщее обозрение в здании своего информационного центра в Праге.

Хоккеисты посчитали, что недоразумение исчерпано и готовились лететь в Лондон. Как тут услышали по радио, что Чехословакия на мировом первенстве не сыграет в знак солидарности с репортерами, которым не дали визу.

В бешенстве от такой несправедливости почти все хоккеисты собрались в пражском ресторане обсудить ситуацию. Слов никто не подбирал, ругая власти страны.

"В какой-то момент мы стали кричать "Смерть коммунизму!" Мы были двадцатилетними мальчишками, чемпионами мира, думали, с нами ничего не могут сделать", – вспоминал потом игрок сборной ЧССР Аугустин Бубник.

Расплата за эти слова пришла молниеносно. Не успели игроки допить свое пиво, как в ресторан ворвалась полиция. Троих арестовали на месте, остальные отбились и убежали. Но на следующий день задержали еще семерых, а потом нашли и бывшего вратаря сборной Богумила Модры, которого объявили организатором заговора.

Что интересно, Модры не пил с игроками. Он вообще завершил выступления в команде после того, как его не пустили в НХЛ.

Хоккеистов обвинили в антигосударственном заговоре и посадили в тюрьму. С чемпионами не церемонились – пытали, морили голодом, грозили смертной казнью и выбивали нужные показания. Игроки должны были признаться, что шпионили на Запад, а после чемпионата мира планировали остаться в Англии.

"Трое суток мне не давали еды и воды, не разрешали спать и заставляли постоянно ходить. Каждый час меня заставляли отжиматься и приседать... У меня начали опухать ноги, из них сочилась кровь", – вспоминал Антонин Шпатингер.

Власти добились своего. Все хоккеисты подписали признательные показания. Самый большой срок получил Богумил Модры – 15 лет. Аугустина Бубника приговорили к 14 годам, Станислава Конопасека – к 12, Вацлава Розиняка и Владимира Кобранова – к 10, Йозеф Йирка получил шесть лет, Златко Червены – три года, Иржи Мацелис – два года, Антонин Шпанингер и Пршемысл Гайны – по году, Йозеф Шток – восемь месяцев. Многих из них отправили работать на урановые рудники.

Так было уничтожено золотое поколение чехословацкого хоккея. Лишь после смерти руководителя Чехословакии Клемента Готвальда большинство игроков были амнистированы в 1955 году.

В наше время на стене ресторана установили мемориальную доску в память о тех событиях.

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