Смерть футболиста жена сняла на видео. Дикий случай на отдыхе

Мурад прыгнул с высоты 25 метров / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший игрок нидерландского Витесса Мурад Ламрабатте отдыхал вместе с женой и двумя детьми на испанской Мальорке.

И в какой-то момент решил прыгнуть с 25-метровой скалы в море. Прыжок снимала на видео его супруга. Девушка сразу поняла, что все пошло не так, как планировалось. Она крикнула "Боже мой!", когда Мурад грохнулся об воду. Мужчина уже не всплыл. Его тело искали с помощью катера и вертолета.

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Медики установили, что 31-летний Ламрабатте утонул в бессознательном состоянии.

Ранее мы писали, что бывшего игрока молодежной сборной Мексики нашли сгоревшим в багажнике авто.

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В прошлом месяце возле Мотыжина было найдено тело 25-летнего Александра Сухенко, бывшего футболиста клуба Чайка, который выступал во Второй лиге чемпионата Украины.

Футболист был убит российскими оккупантами вместе с родителями. Их тела нашли в братской могиле.