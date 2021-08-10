Словно близняшки! Поразительное фото жен Коноплянки и Матвиенко

Анна Матвиенко и Виктория Коноплянка / Фото: Instagram
Виктория Коноплянка и Анна Матвиенко предстали перед подписчиками в шляпах и белых рубахах.
На одном из фото, опубликованных на странице Виктории в Instagram, подруг практически не различить.
Анна Матвиенко – слева, Виктория Коноплянка – справа
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