Следующая Олимпиада уже через полгода! Все о Пекине-2022

Едва отгремела летняя Олимпиада в Токио, как болельщикам можно начинать готовиться к зимним Играм-2022 в Пекине – они стартуют ровно через 180 дней

Пекин - столица Олимпиады-2022 / Фото: Getty Images

Долго скучать по Олимпиаде в Токио, которая закрылась 8 августа, болельщикам не придется.

Ведь уже через шесть месяцев, 4 февраля, стартуют зимние Игры-2022 в Пекине! Так скоро...

В борьбе за право проведения Белой Олимпиады-2022 Пекин с большим трудом опередил казахстанский город Алматы. Голосование в МОК завершилось со счетом 44:40 в пользу столицы Китая.

Китайская столица станет первым городом, где проходили летние и пройдут зимние Игры.

Бюджет Игр-2022 составит 3,9 млн долларов, что в 10 раз меньше по сравнению с летней Олимпиадой, которую Пекин принимал в 2008 году.

Интересно, что претендентом на Игры-2022 был и Львов, но в итоге Украина сняла свою кандидатуру – как отказались от борьбы за проведение этой Олимпиады Осло, Стокгольм, Краков, Барселона и Мюнхен.

А ПРОЙДЕТ ЛИ ОЛИМПИАДА В ПЕКИНЕ?

Зимние Игры-2022 – тоже под вопросом. Но не из-за пандемии, которая заставила перенести летнюю Олимпиаду в Токио с 2020 на 2021 год. Тут причина другая.

В США призывают бойкотировать Олимпиаду-2022 или отобрать ее у Китая из-за геноцида. В 2018 году независимая комиссия ООН заявила, что получила достоверные сообщения о том, что не менее миллиона уйгуров и других мусульман содержатся в лагерях в китайском регионе Синьцзян.

Перейдут ли американцы к более решительному поведению, чем угрозы, пока не ясно. Между тем Пекин завершает приготовления к Играм.

МЕДАЛИ ПЕКИНА

На зимних Играх разыграют 109 комплектов наград – в три раза меньше, чем на летней Олимпиаде в Токио (339). Причем ранее МОК объявил о добавлении в программу Пекина семи новых дисциплин.

Это – женские одиночные соревнования по бобслею, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр, смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике, прыжках на лыжах с трамплина и сноуборд-кроссе.

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Все виды спорта в Пекине-2022

Биатлон (11 комплектов медалей)

Бобслей (4)

Скелетон (2)

Керлинг (3)

Конькобежный спорт (14)

Фигурное катание (5)

Шорт-трек (9)

Горнолыжный спорт (11)

Лыжное двоеборье (3)

Лыжные гонки (12)

Прыжки на лыжах с трамплина (5)

Фристайл (13)

Сноуборд (11)

Санный спорт (4)

Хоккей с шайбой (2)

Елена Пидгрушная – наша биатлонная легенда / Фото: Instagram

АРЕНЫ ОЛИМПИАДЫ-2022

Не Пекином единым. Да, в столице Китая состоятся церемонии открытия и закрытия, соревнования по фигурному катанию, шорт-треку, хоккею, керлингу и конькобежному спорту.

Но, например, горнолыжный спорт, бобслей, санный спорт, скелетон примет Яньцин, а лыжные гонки и дорогой нашему сердцу биатлон – Чжанцзякоу.

ЧТО СВЕТИТ УКРАИНЕ

Ранее ни на одной зимней Олимпиаде мы не брали больше одной золотой медали. О ней родимой будем мечтать и в Пекине, надеясь на биатлонистов и фристайлистов, среди которых герой Пхенчхана-2018 Александр Абраменко.

Александр Абраменко / Фото: Getty Images

/ Фото: AFP

В Токио у нас была всего одна медаль высшей пробы, которую в борьбе принес Жан Беленюк. Так что впервые в истории на зимней Олимпиаде Украина может добыть столько же золотых наград, как на летней. Или даже больше. Но это – если уж очень крупно повезет.