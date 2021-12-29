Славик приедет, все порешает: в Динамо U-19 с нетерпением ждут сына Суркиса

Динамовцы с нетерпением ждут, когда Вячеслав Суркис будет играть за команду U-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

Команда Игоря Костюка сумела выйти в следующий раунд Юношеской лиги УЕФА из "группы смерти", где играли Барселона, Бенфика и Бавария. Юные динамовские звезды сейчас живут в старом корпусе базы, где пора бы уже сделать ремонт.

Форвард Динамо Киев U-19 Назар Волошин полушутя рассказал, когда поклеят новые обои на старой базе киевского клуба.

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"- На базе те же обои, что и раньше были. Их вообще не меняют? - Нет. - Вообще говорил кто-то, что давайте сделаем ремонт? - Когда-то говорили, что будут делать ремонт. Затягивают, наверное. Ну все думают, что сейчас Славик Суркис приедет на базу – сделают сразу. - В каком возрасте он играет? - Вроде, 2007-й", – сказал Волошин в эфире канала ТРЕНДЕЦ.

Отметим, что Вячеслав Суркис – воспитанник академии Динамо, сын Григория Суркиса. Вячеслав выиграл две серии пенальти в финальном турнире юношеского чемпионата Украины в категории U-15 и был в числе номинантов на "Золотой мяч" среди игроков своего возраста.

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Вячеслав Суркис / Фото: Oleg Fedchenko / Facebook

Также мы сообщали, что Динамо Киев U-19 сыграет в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА против Депортиво. Свой матч "бело-синие" проведут на выезде 8 или 9 февраля.