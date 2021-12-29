28 декабря 22:00
Лестер 1
Ливерпуль 0
29 декабря 21:30
Челси --
Брайтон --
29 декабря 22:15
Брентфорд --
Манчестер Сити --
1 января 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сити --
2 января 2022 18:30 Онлайн
Челси --
Ливерпуль --
3 января 2022 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхэмптон --
6 января 2022 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 2022 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 2022 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
9 января 2022 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 января 2022 21:45 Онлайн
Интер --
Лацио --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Славик приедет, все порешает: в Динамо U-19 с нетерпением ждут сына Суркиса

Сергей Шаховец
29 декабря, 09:50
Динамо Киев U-19 – единственная команда, которая продолжит продолжит представлять Украину в еврокубках весной следующего года

Динамовцы с нетерпением ждут, когда Вячеслав Суркис будет играть за команду U-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

Команда Игоря Костюка сумела выйти в следующий раунд Юношеской лиги УЕФА из "группы смерти", где играли Барселона, Бенфика и Бавария. Юные динамовские звезды сейчас живут в старом корпусе базы, где пора бы уже сделать ремонт.

Форвард Динамо Киев U-19 Назар Волошин полушутя рассказал, когда поклеят новые обои на старой базе киевского клуба.

Реклама

"- На базе те же обои, что и раньше были. Их вообще не меняют?

- Нет.

- Вообще говорил кто-то, что давайте сделаем ремонт?

- Когда-то говорили, что будут делать ремонт. Затягивают, наверное. Ну все думают, что сейчас Славик Суркис приедет на базу – сделают сразу.

- В каком возрасте он играет?

- Вроде, 2007-й", – сказал Волошин в эфире канала ТРЕНДЕЦ.

Отметим, что Вячеслав Суркис – воспитанник академии Динамо, сын Григория Суркиса. Вячеслав выиграл две серии пенальти в финальном турнире юношеского чемпионата Украины в категории U-15 и был в числе номинантов на "Золотой мяч" среди игроков своего возраста.

Реклама

Вячеслав Суркис / Фото: Oleg Fedchenko / Facebook

Также мы сообщали, что Динамо Киев U-19 сыграет в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА против Депортиво. Свой матч "бело-синие" проведут на выезде 8 или 9 февраля.

Динамо стартовало с победы в Юношеской Лиге чемпионов / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"