Slava Ukraini или как наша сборная сделала шаг к мечте: взгляд из Шотландии

Шотландская пресса поддержала Украину после победы в Глазго / Фото: Коллаж: Сегодня

Казалось – календарь остановился. Изначально полуфинал плей-офф за право выхода в финальный турнир ЧМ-2022 должен был состояться более двух месяцев назад, но холодным ранним утром первого летнего дня погода в Глазго мало отличалась от мартовской. Июнь вступил в свои права ближе к полудню, воздух прогрелся, ярко светило еще нежаркое солнце. А все пути вели в "Хемпден-Парк" – где вечером должен был состояться праздник футбола. Но это – позже.

А на рассвете мой самолет, почти два часа рассекавший небо над плотной, пожалуй, даже чересчур, завесой облаков, благополучно приземлился в аэропорту Глазго. Машина уже катилась по летному полю, когда салон вдруг взорвался... восторженным щебетанием группы бельгийских тетушек. И хотя говорили на французском, но – я не ослышался! – ошибиться было невозможно: "Україна – це Європа! Україна – це Європа!"

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В иллюминаторе – картина маслом: на стоянке гордо красовался лайнер украинских авиалиний – тот самый, на котором наша сборная накануне прибыла в столицу Шотландии. Так хотелось верить, что следующей станцией его маршрута станет Кардифф! Это должно было решиться на футбольном поле "Хемпден-Парка".

На паспортном контроле благодушно настроенный пограничник, опытным взглядом идентифицировав мою украинскую фамилию в немецком паспорте, задорно прищурился и, предугадывая мой ответ, с напускной серьезностью спросил:

- Алекс, какова цель вашего визита?

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- Футбольный матч Шотландия – Украина, – улыбаюсь в ответ. – Посмотрим!

- Посмотрим! – подмигнул мне подданный британской короны.

Главным ивентом Великобритании в эти дни (вне конкуренции!) является платиновый юбилей королевы Елизаветы – она уже 70 (!) лет на троне! А вот вторым по значимости событием среды был матч Шотландия – Украина. О Финалиссимо с участием чемпионов европейского и южноамериканского континентов Италии и Аргентины никто и не вспоминал: подумаешь, очередная коммерческая выдумка УЕФА! Тут на кону было нечто значительное, пожалуй – великое, настоящее!

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"У нас есть своя мечта – выйти на чемпионат мира! – взволнованно говорил Александр Зинченко на предматчевой пресс-конференции. – Для украинцев! Для украинских детей! Они так хотят мира!"

Болельщики – великое множество фанатов – спешили к Хемпдену. Среди них очень много украинцев – в сине-желтых футболках, с флагами, шарфами. Беженцы с Украины – люди, спасающиеся от ужасов войны. Подростки, женщины, дети. Сколько их сейчас по всему миру? Очень много. И в Шотландии – немало. Наши были в прекрасном настроении, предвкушая футбольное действо.

В добром расположении духа пребывали и шотландцы. Хозяева рассчитывали на благоприятный исход. При этом прекрасно понимая: весь мир болеет за Украину. Осознавая, что в случае успеха как раз их будут считать плохими парнями. Но все равно – подарков никто делать не собирался. Это – спорт. Футбол. Они 24 года не были на чемпионате мира. И очень туда хотели.

Команды вышли на поле под бурные овации. Украинские футболисты – с накинутыми на плечи сине-желтыми флагами. Красиво задуманный эксперимент, предусматривающий совместное пение (среди местных распространили листки с текстом гимна Украины в английской транскрипции) успехом не увенчался. "Ще не вмерла" пел только наш сектор. Зато как вдохновенно, душевно! А шотландцы свой гимн... прокричали, что ли. Видимо, пение – не самая сильная их черта. А может, количество употребленного виски оказалось недостаточным.

Украинский сектор вместил три с половиной тысячи человек (выделить больше билетов для болельщиков сине-желтых у хозяев возможности не было). Но как наши болели! Красиво, громко, слаженно! Местные фанаты, знаменитая Тартановая армия, поначалу было возмутились, загудели, но быстро опомнились – больше наших не засвистывали, и когда было нужно, даже вежливо молчали.

Наши футболисты своей игрой заставили их замолчать. Украина выиграла – 3:1! И вышла в финал плей-офф квалификации мирового первенства. Безмолвные шотландцы. И, на контрасте – зашкаливающий градус нашего украинского счастья. Совместное празднование игроков и болельщиков, ликование у подножия гостевого сектора...

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Час спустя главные действующие лица еще находились на стадионе. Александр Зинченко, Руслан Малиновский долго, на хорошем английском отвечали на вопросы шотландских журналистов. Счастливый, уставший, опустошенный Петраков на послематчевой пресс-конференции. Болельщики – они еще здесь, в окрестностях арены. Поздний вечер. Группа молодых ребят, обернувшись в украинские флаги, возвращаются домой. Им приходится останавливаться, часто. Каждый встречный шотландец хочет их поздравить, пожелать удачи, норовит обнять. "Scotland – the best!" – отвечают им наши...

На утро кричащие заголовки всех местных газет сообщали о крушении шотландских надежд, о нашей заслуженной победе. А титульную страницу одной из шотландских газет украшал слоган "Slava Ukraini!".