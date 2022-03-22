Слава Украине! Ультрас Реала выразили поддержку украинскому народу

Болельщики королевского клуба солидарны с Украиной / Фото: Twitter
В воскресенье, 20 марта, в рамках 29-го тура чемпионата Испании состоялось Эль Классико – поединок Реала и Барселоны. Перед матчем фанатская группировка Ultras Sur поддержала Украину в войне с путинскими орками.
На своей странице в Twitter ультас опубликовали фото с баннером, на котором изображен герб нашей страны и надпись:
"Слава Украине, Героям Слава", – подписали пост фанаты.
Фото сделано на фоне домашнего стадиона Реала "Сантьяго Бернабеу".
Отметим, что поединок завершился сенсационной победой каталонцев со счетом 4:0. Несмотря на поражение, команда Карло Анчелотти продолжает лидировать в Ла Лиге.
Ферран Торрес, Дембеле и Обамеянг разобрали на запчасти команду Карло Анчелотти / Фото: Getty Images