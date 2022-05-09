Слава Украине! Грузинский комментатор не сдержал эмоций в прямом эфире

Беленький оформил хет-трик. Фото ФК Динамо Тб

В матче 12 тура чемпионата Грузии Динамо Тбилиси в гостях разгромило Сиони – 7:3. Героем встречи стал украинский форвард Станислав Беленький, который оформил хет-трик.

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Комментатор встречи, отмечая успех нашего форварда крикнул в прямом эфире "Слава Украине!"

Беленькому – 23 года. Он начинал карьеру в молодежке донецкого Шахтера. Играл за Олимпик (Донецк), ДАК 1904 (Словакия), Заглембе (Польша), Рух (Львов), Динамо Брест (Беларусь).

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В феврале подписал контракт с Динамо Тбилиси. За свой новый клуб провел 11 матчей и забил четыре гола.

В национальном чемпионате тбилисское Динамо идет на втором месте – 22 очка. Лидирует Динамо из Батуми – 27 очков