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Скорость появилась, теперь нужна точность. Итоги мужского спринта

Любомир Луканюк
10 декабря, 14:40
Двое украинских биатлонистов попали в ТОП-20 спринтерской гонки, а победителем стал немец Йоханнес Кюн

Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

Сегодня в австрийском Хохфильцене на третьем этапе Кубка мира по биатлону состоялась мужская спринтерская гонка.

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Победу одержал немец Йоханнес Кюн, преодолевший дистанцию 10 км за 26 минут 5 секунд.

Наши биатлонисты снова не смогли побороться даже за цветочную церемонию. Но прогресс есть. Дмитрий Пидручный показал очень приличную скорость и лишь два промаха помешали ему быть высоко в итоговом протоколе.

Результаты спринта

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1. Йоханнес Кюн (Германия) – +26.05,0 (0+1)
2. Мартин Понсилуома (Швеция) – +14,3 (1+0)
3. Антон Смольский (Беларусь) – +20,5 (0+0)
...
17. Артем Прима (Украина) – +54,3 (0+0)
18. Дмитрий Пидручный (Украина) – +55,6 (1+1)
27. Антон Дудченко (Украина) – +1.10,1 (0+1)
48. Артем Тищенко (Украина) – +1.40,0 (1+0)
89. Богдан Цимбал (Украина) – +2.47,9 (0+3)