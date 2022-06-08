Скоро Донбасс освободят от оккупантов. Олимпийский чемпион поддержал ВСУ

Олег Верняев мечтает приехать в украинский Донецк / Фото: Коллаж: Сегодня
Герой Олимпиады в Рио-2016 Олег Верняев вместе со звездами украинской эстрады принял участие в благотворительном концерте в поддержку ВСУ.
Читайте также: Доходы упали во много раз! Российский чемпион пожаловался на санкции
Прославленный гимнаст выразил уверенность, что скоро сможет приехать в родной украинский Донецк.
"Никогда не устаю благодарить наших военных. С каждым днем вы приближаете нашу Победу. Это ежедневная борьба за то, что мы любим, и то, во что мы так верим.
Спасибо за возможность еще раз сказать слова благодарности во время благотворительности для наших непобедимых защитников. Я поддерживаю вас, будучи в рядах ВСУ.
Верю в то, что скоро наступит мирное небо над головой, и мы совместными усилиями построим Украину. Верю в то, что Донбасс освободят от оккупантов, и я смогу посетить свой родной украинский Донецк", – написал Верняев в Instagram.
Отметим, что вместе с Верняевым в благотворительном мероприятии приняли участие Виталий Козловский, Светлана Тарабарова и Никита Алексеев.
Напомним, что Олег Верняев сейчас служит в ВСУ и помогает в организации гуманитарных поставок на линию фронта.
Ранее мы писали, что друг Верняева принял участие в параде на Красной площади. Гимнаст Никита Нагорный возглавляет военно-патриотическое общественное движение "Юнармия".