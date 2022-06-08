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Венгрия --
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Скоро Донбасс освободят от оккупантов. Олимпийский чемпион поддержал ВСУ

Сергей Шаховец
8 июня, 16:43
Украинский гимнаст Олег Верняев принял участие в благотворительном мероприятии для воинов Вооруженных сил Украины

Олег Верняев мечтает приехать в украинский Донецк / Фото: Коллаж: Сегодня

Герой Олимпиады в Рио-2016 Олег Верняев вместе со звездами украинской эстрады принял участие в благотворительном концерте в поддержку ВСУ.

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Прославленный гимнаст выразил уверенность, что скоро сможет приехать в родной украинский Донецк.

"Никогда не устаю благодарить наших военных. С каждым днем ​​вы приближаете нашу Победу. Это ежедневная борьба за то, что мы любим, и то, во что мы так верим.

Спасибо за возможность еще раз сказать слова благодарности во время благотворительности для наших непобедимых защитников. Я поддерживаю вас, будучи в рядах ВСУ.

Верю в то, что скоро наступит мирное небо над головой, и мы совместными усилиями построим Украину. Верю в то, что Донбасс освободят от оккупантов, и я смогу посетить свой родной украинский Донецк", – написал Верняев в Instagram.

Отметим, что вместе с Верняевым в благотворительном мероприятии приняли участие Виталий Козловский, Светлана Тарабарова и Никита Алексеев.

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Напомним, что Олег Верняев сейчас служит в ВСУ и помогает в организации гуманитарных поставок на линию фронта.

Ранее мы писали, что друг Верняева принял участие в параде на Красной площади. Гимнаст Никита Нагорный возглавляет военно-патриотическое общественное движение "Юнармия".

Верняев определил предателя Украины / Фото: Коллаж: Сегодня