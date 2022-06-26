Сколько еще будете молчать? Олимпийская чемпионка сорвалась на россиян после атаки на Киев

Ольга Харлан в шоке от обстрела дома с ребенком

Сегодня фашистская армия РФ обстреляла столицу Украины Киев. Ракета попала в девятиэтажку в Шевченковском районе. Из-под обломков удалось спасти 7-летнюю девочку, которой пришлось провести экстренную операцию.

Весь цивилизованный мир в шоке от действий кровавого фюрера и его армии. Футболист Руслан Малиновский показал подписчикам правду об обстреле "военного" объекта. Выложила пост о россиянах и олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан.

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"Ей 7 лет, она жива. Ее отец – нет, мать ищут под завалами. Сколько еще времени вы, смотря на все это, будете молчать? Делать вид, что ничего не происходит. Жаловаться, что вас несправедливо исключают из сфер деятельности. Вот бл*дь причина".

Депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что всего по Киеву и области сегодня выпустили 14 ракет. Накануне оккупанты массово обстреляли и другие украинские города, есть погибшие.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о причинах бомбежки Киева Россией. Он считает, что Путин мстит за успешные атаки армии Украины на важные для оккупантов объекты.