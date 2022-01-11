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Скинул "корону": лидер сборной Украины вернулся к тренировкам после COVID-19

Александр Трикиша
11 января, 20:29
Украинский нападающий Роман Яремчук вернулся к тренировкам с Бенфикой после перенесенного коронавируса. Футболист пропустил только один матч против Пасуша

Роман Яремчук феерит / Фото: Reuters

Яремчук получил положительный тест на коронавирус после Нового года. Кроме украинца в составе "орлов" тогда коронариус выявили еще у трех футболистов: Пицци, Неманьи Радонича и Миле Свилара.

Сегодня Яремчук тренировался в общей группе Бенфики, сообщается на официальном сайте клуба.

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Отметим, что Яремчук во второй раз переболел ковидом. В ноябре 2020 года Роман также получил положительный тест на коронавирус.

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В этом сезоне Роман Яремчук сыграл 25 матчей в составе Бенфики, в которых забил 7 голов и отдал 5 ассистов.

Напомним, в предновогоднем матче чемпионата Португалии Роман забил в ворота Порту, что, впрочем, не помогло его команде избежать поражения (1:3).