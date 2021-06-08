Скандального Моргенштерна удалили из плейлиста сборной Украины на Евро-2020

Футболисты сборной Украины больше не будут слушать перед матчами российских исполнителей. Из официального плейлиста сборной на Евро-2020 удалили все скандальные песни

В плейлисте сборной Украины не осталось российских песен / Фото: Instagram, УАФ

После скандала с плейлистом сборной Украины для Евро-2020, где присутствовали Моргенштерн и другие российские исполнители, список композиций наших футболистов быстро почистили.

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Из него удалили все композиции, оставив только официальный гимн Евор-2020 в исполнении Мартина Гаррикса. В том числе пропали из списка российские песни Моргенштерн – Дуло, Dead Blonde – Мальчик на девятке и 10AGE – Нет интереса.

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Интересно, что изначально в плейлисте сборной Украины было 15 треков, 9 из которых российские: кроме вышеперечисленных, это Моргенштерн – Show и Новая волна, NLO – Не грусти, The Hatters/Dzharakhov – Я делаю шаг, Slava Marlow – Кому это надо и Soda Luv/SQWOZ BAB – Казантип. Украинский трек был представлен только один: Тінь Сонця – Їхали козаки (но в Spotify он неактивен).