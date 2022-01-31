Синхронные победы грандов: Шахтер и Динамо разобрались с евроклубами

Шахтер и Динамо провели удачные спарринги / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские гранды проводят подготовку ко второй части УПЛ и проводят товарищеские матчи на сборах.

Сегодня Шахтер встречался с сербской Црвеной Звездой. "Горняки" добыли не простую победу благодаря дублю Нереса. И конечно же отличной игре Трубина, который отбил пенальти на 79-й минуте.

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Шахтер – Црвена Звезда – 3:2

Голы: Мудрик (13), Нерес (18, 72) – Драгович (58), Омойжуанфос (68)

Шахтер (1-й тайм): Трубин, Исмаили, Матвиенко, Марлон (Бондарь, 42), Додо, Маркос Антонио, Майкон, Мудрик, Педриньо, Нерес, Мораес.

Шахтер (2-й тайм): Трубин, Корниенко, Витао, Бондарь, Винисиус, Бондаренко, Степаненко, Нерес, Судаков, Тете, Фернандо.

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Динамо играло с болгарским Лудогорцем. Киевляне в каждом из таймов забили по два гола и добыли уверенную победу.

Динамо – Лудогорец – 4:1

Голы: Гармаш (16, пен.), Витиньо (38), Шапаренко (47), Шкурин (74) – Десподов (78, пен.)

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Динамо (1-й тайм): Бущан, Тимчик, Сирота, Забарный, Дубинчак, Шепелев, Сидорчук, Караваев, Вербич, Витиньо, Гармаш.

Динамо (2-й тайм): Бойко, Кендзьера, Бурда, Боль, Вивчаренко, Яцик, Шапаренко, Буяльський, де Пена, Цыганков, Шкурин.