Символ возрождения футбола: украинский клуб провел тренировку на разбомленном стадионе

ФК Чернигов вернулся на родной стадион / Фото: Коллаж: Сегодня
Более месяца российско-фашистские войска обстреливали Чернигов и всю инфраструктуру города. От авиабомбардировок и ракетных ударов сильно пострадали футбольные арены областного центра.
После того, как Вооруженные силы Украины оттеснили российских захватчиков за пределы области, в Чернигов постепенно возвращается футбольная жизнь.
Команда ФК Чернигов, представляющая свой город в первенстве Второй лиги, впервые с начала войны провела тренировку на собственном стадионе.
"Игроки ФК Чернигов провели первую с начала войны тренировку на родном стадионе. Перед началом занятия ребята и штаб собрали обломки, залетевшие на площадку, расчистив газон. Таким образом, в уборке нашего стадиона, которая еще продолжится, приняла участие фактически вся команда.
К находившимся в городе футболистам в двусторонней игре присоединились главный тренер Валерий Черный, тренер вратарей Артем Падун, администратор команды Дмитрий Авраменко и директор Чернигов-Арены Анатолий Дудчик.
Данная тренировка – настоящий символ возрождения Чернигова, футбола в нашем городе и черниговских тигров", – говорится в заявлении пресс-службы клуба.
Напомним, что в результате российских обстрелов на стадионе Чернигова были повреждены футбольное поле, башня с освещением, фан-шоп и билетные кассы. При этом две ракеты не разорвались и торчали прямо из газона.