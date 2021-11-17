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Босния и Герцеговина 0
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Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
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Сильно не радуемся: реакция вратаря сборной Украины после победы над Боснией

Любомир Луканюк
17 ноября, 00:21
Георгий Бущан сожалеет, что украинская команда не заняла первое место в группе и ждет тяжелые матчи в плей-офф ЧМ-2022

Георгий Бущан / Фото: Reuters

Сборная Украины обыграла Боснию и вышла в плей-офф ЧМ-2022. Победа над боснийцами стала возможной во многом благодаря вратарю нашей команды.

В конце первого тайма Георгий Бущан сделал просто невероятный сейв, когда достал мяч на линии ворот.

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"На автомате сделал сейв. Игровой момент. А если бы было добивание, то сказали, что Бущан отбил перед собой. Точно говорили бы, что я перед собой отбил.

Если оглядываться назад, то обыграй мы Финляндию и Казахстан, то могли бы с первого места выходить. Сильно не радуемся, ждем жребий, где сильные команды", – цитирует Бущана sport.ua.

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Босния – Украина / Фото: REUTERS