Сильно не радуемся: реакция вратаря сборной Украины после победы над Боснией

Сборная Украины обыграла Боснию и вышла в плей-офф ЧМ-2022. Победа над боснийцами стала возможной во многом благодаря вратарю нашей команды.

В конце первого тайма Георгий Бущан сделал просто невероятный сейв, когда достал мяч на линии ворот.

"На автомате сделал сейв. Игровой момент. А если бы было добивание, то сказали, что Бущан отбил перед собой. Точно говорили бы, что я перед собой отбил.

Если оглядываться назад, то обыграй мы Финляндию и Казахстан, то могли бы с первого места выходить. Сильно не радуемся, ждем жребий, где сильные команды", – цитирует Бущана sport.ua.