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Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
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Сидите на ж*пах, как крысы! Эмоциональный пост про войну Дарьи Белодед

Максим Мельник
25 февраля, 14:13
Знаменитая дзюдоистка обратилась к российским спортсменам, которые никак не отреагировали на вторжение в Украину

Дарья Белодед призвала всех поддержать Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Бронзовая призерка Олимпийских игр в Токио, одна из лучших дзюдоисток современности, Дарья Белодед не выбирала слов, обращаясь к своим коллегам из России.

Нашу спортсменку взбесило то, что российские атлеты не призвали Путина к миру.

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"Очень противно наблюдать за русскими спортсменами, которые не выставили ни одного слова поддержки в сторону Украины и мира. Когда весь мир стоит на ногах, когда мы ночами не спим и молимся, чтобы не убили наших родных и не разбомбили дом.

Вы просто сидите на ж*пах, как крысы и молчите, тихо наблюдая. Когда нужно выходить на улицу и кричать, чтобы ваша власть прекратила войну. Перепуганные и гадкие люди. Вам все вернется", – написала Белодед в соцсетях.

Реакция спортсменов на вторжение России в Украину: