Сидите на ж*пах, как крысы! Эмоциональный пост про войну Дарьи Белодед

Бронзовая призерка Олимпийских игр в Токио, одна из лучших дзюдоисток современности, Дарья Белодед не выбирала слов, обращаясь к своим коллегам из России.

Нашу спортсменку взбесило то, что российские атлеты не призвали Путина к миру.

"Очень противно наблюдать за русскими спортсменами, которые не выставили ни одного слова поддержки в сторону Украины и мира. Когда весь мир стоит на ногах, когда мы ночами не спим и молимся, чтобы не убили наших родных и не разбомбили дом.

Вы просто сидите на ж*пах, как крысы и молчите, тихо наблюдая. Когда нужно выходить на улицу и кричать, чтобы ваша власть прекратила войну. Перепуганные и гадкие люди. Вам все вернется", – написала Белодед в соцсетях.