Швеция – Польша: прогноз комментатора на матч, от которого зависит судьба Украины

Комментатор Кирилл Круторогов ожидает, что шведы не проиграют Польше в Санкт-Петербурге – это должно помочь команде Андрея Шевченко выйти в 1/8 финала

Форвард Польши Роберт Левандовски / Фото: Reuters

В среду, 23 июня, в Санкт-Петербурге состоится матч третьего тура Евро-2020 в группе Е – Швеция – Польша. Начало поединка, от которого зависит и судьба сборной Украины, в 19:00 по киевскому времени. Онлайн Швеция – Польша доступен на нашем сайте. Вашему вниманию – прогноз на это противостояние от комментатора каналов "Футбол 1/2/3" Кирилла Круторогова.

Швеция – Польша: где смотреть матч Евро-2020

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ШВЕЦИЯ – ПОЛЬША

Шведы расписали нулевую ничью с Испанией и минимально одолели Словакию (1:0). Они уже в плей-офф, причем могут выйти туда с первого места в случае победы над "кадрой" либо же ничьей и такого же исхода в параллельном матче группы Словакия – Испания.

Поляки уступили сборной Словакии и расписали мировую с Испанией (1:1). Для выхода в следующий раунд им нужно победить шведов. Но есть свой интерес в этой группе и у сборной Украины – нам нужно, чтобы Польша не обыграла шведов, а Испания со Словакией не расписали ничью, тогда наша главная команда окажется в 1/8, где встретится с победителем этого квартета.

Скандинавы в этом году еще не проиграли ни разу, добыв шесть побед при одной ничьей и пропустили всего один гол. Стоит выделить в их составе центрбека Линделефа, хава Форсберга и форварда Исака.

Интересно, что сборная Польши в 2021 году победила всего один раз – сборную Андорры, расписала ничьи с венграми, россиянами, исландцами и испанцами, а проиграла англичанам и словакам. Под руководством Паулу Соузы игра команды пока что все еще не слишком убедительна. При этом Гжегож Крыховяк отбыл дисквалификацию и может помочь сборной Польши.

Точно будет не слишком голевой матч – ТМ 2,5. Думаю, Швеция не проиграет. Склоняюсь к ничьей – 1:1 или 0:0.

Реклама

Тем временем аналитики FAVBET считают микроскопическим фаворитом матча Польшу. На ее победу установлен коэффициент 2.67, на победу Швеции – 2.70, на ничью – 3.55. Наиболее вероятными счетами называются 1:1 и 1:0 в пользу Польши.

Смотрите, как в предыдущем туре Польша сыграла 1:1 с Испанией, а Швеция обыграла 1:0 Словакию