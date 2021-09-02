Швеция – Испания и другие матчи отбора на ЧМ-2022: расписание 2 сентября

Швеция vs Испания / Фото: Reuters
Продолжается европейская квалификация к футбольному чемпионату мира-2022. В четверг, 2 сентября, состоится дюжина поединков, среди которых матч чемпионов Европы итальянцев против Болгарии, а также противостояние Швеция – Испания.
Вашему вниманию – время начала всех игр с телетрансляциями.
Напомним, накануне в первом матче под руководством Александра Петракова Украина сыграла 2:2 с Казахстаном в Нур-Султане и осложнила себе задачу попадания на Мундиаль.
ОТБОР ЧМ-2022. ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ
Группа B
19:00. Грузия – Косово
ТВ: Футбол 2
21:45. Швеция – Испания
ТВ: Футбол 1
Группа C
21:45 Италия – Болгария
ТВ: Футбол 3
21:45 Литва – Северная Ирландия
Группа E
21:45. Эстония – Бельгия
21:45. Чехия – Беларусь
Группа I
21:45. Венгрия – Англия
ТВ: Футбол 2
21:45. Польша – Албания
21:45. Андорра – Сан-Марино
Группа J
21:45. Исландия – Румыния
21:45. Лихтенштейн – Германия
21:45. Северная Македония – Армения
Все отборочные матчи ЧМ-2022 можно смотреть в интернете на платформе Oll.tv.
Смотрите, как накануне Украина упустила победу над Казахстаном