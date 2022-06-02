Шотландцы в восторге от Украины! Кто стал лучшим игроком матча

Сборная Украины побеждает в Глазго / Фото: Getty Images

Вчера сборная Украины одолела Шотландию в матче плей-офф отбора на ЧМ-2022. Команда Александра Петракова вышла на Уэльс, с которым и поспорит за путевку на Мундиаль 5 июня.

Тем временем, шотландцы хвалят нашу команду и отмечают заслуженность прохода именно "сине-желтых". Экс-игрок сборной Алли Маккойст выделил Цыганкова и Ярмоленко.

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"Я думаю, что мы получили то, что заслужили. Победила лучшая команда. Все сложилось хорошо для Украины. Мы совсем плохо играли, недостаточно хорошо владели мячом. Они полностью перебегали нас на нашем поле. Причина, почему они это сделали, была в их вингерах – Ярмоленко справа и Цыганков слева. Они начали играть высоко, а потом опустились. Хики и Робертсон не знали, идти ли с ними или нет. У нас был небольшой период, когда мы давили. Но их шансы были лучше. Крейг Гордон совершил несколько сэйвов".

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А вот другая легенда шотландского футбола Грэм Сунесс отмечает Александра Зинченко. По его мнению, именно футболист Манчестер Сити вел игру нашей команды.

"Сборная Шотландии недостаточно хорошо контролировала мяч. Мы не могли делать это в завершающей стадии атак, не могли удержать мяч на чужой половине поля. Украина выглядела как действительно хорошая футбольная команда, а мы – нет. Зинченко руководил этим шоу. Не думаю, что это стало сюрпризом. В Ман Сити он действует на позиции между левым защитником и центральным хавбеком. Он очень хороший игрок. Он был катализатором для контроля мяча, возвращался назад, отдавал разрезные передачи. Он играл как опытный полузащитник".

Отметим, что перед поединком Сунесс пожелал Украине выйти на ЧМ-2022 и выиграть его. Экс-игрок Ливерпуля считает, что это необходимо для прекращения войны против России.