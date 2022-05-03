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Шикарный ассист Малиновского! Украинец спасает Аталанту

Евгений Щербаков
3 мая, 08:47
Благодаря изящным действиям украинского хавбека Аталанта смогла смогла сыграть вничью и продолжает бороться за еврокубки

Малиновский спасает Аталанту / Фото: Коллаж: Сегодня

Аталанта за 3 тура до завершения чемпионата остается в борьбе за Лигу Европы. Во многом благодаря успешному возвращению Руслана Малиновского после травмы.

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В 35-м туре чемпионата Италии Аталанта противостояла Салернитане, которая продолжает борьбу за выживание. И желание оставить прописку в элите серьезно ударило по еврокубковым амбициям команды из Бергамо. Салернитана вышла вперед в начале гостевого поединка и уверенно продолжала обороняться практически до завершения матча.

Все изменил выход на замену украинца Руслана Малиновского на заключительные 15 минут. Хавбек удачно вошел в игру, и за две минуты до завершения регламентированного времени отдал просто шикарную разрезную передачу точно в ход Пашаличу. Хорват подарок от Малиновского уверенно реализовал и сравнял счет в матче. До финального свистка изменений на табло не произошло.

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Благодаря ничейному результату, Аталанта догнала в турнирной таблице Фиорентину, а Рома и Лацио на расстоянии одной победы. Участники Лиги чемпионов следующего сезона от Серии А уже определились – это Милан, Интер, Наполи и Ювентус.