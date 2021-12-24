Шик по-российски: у ректора спортивного университета нашли золотой унитаз

Георгий Грец попался на хищении государственных денег / Фото: Коллаж: Сегодня
Следственный комитет РФ проводит следственные действия в отношении Греца.
По сведениям следствия, он оплачивал обустройство собственного дома из бюджета вуза и даже майнил криптовалюту в помещениях университета.
Ущерб государству только по затратам на электроэнергию оценивается в 5 миллионов рублей.
В загороднем доме ректора обнаружили позолоченный унитаз, картины с изображением Греца, нож со свастикой, копию шапки Мономаха и крупную сумму денег наличными.
Советский спорт сообщает, что за последние полтора года – это уже четвертое громкое дело в отношении крупных спортивных чиновников РФ.
На данный момент изолированы от общества бывший президент СБР и бывший глава ЦСП Александр Кравцов, бывший замминистра спорта Геннадий Алешин и действующий глава трех федераций (синхронного плавания, прыжков в воду и водного поло) Алексей Власенко.