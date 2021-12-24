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Шик по-российски: у ректора спортивного университета нашли золотой унитаз

Александр Трикиша
24 декабря, 15:44
В Российском спорте новый скандал. Ректор Смоленского госуниверситета спорта и члена правления Федерации биатлона Смоленской области Георгий Грец попался на растрате государственных средств

Георгий Грец попался на хищении государственных денег / Фото: Коллаж: Сегодня

Следственный комитет РФ проводит следственные действия в отношении Греца.

По сведениям следствия, он оплачивал обустройство собственного дома из бюджета вуза и даже майнил криптовалюту в помещениях университета.

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Ущерб государству только по затратам на электроэнергию оценивается в 5 миллионов рублей.

В загороднем доме ректора обнаружили позолоченный унитаз, картины с изображением Греца, нож со свастикой, копию шапки Мономаха и крупную сумму денег наличными.

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Дом Греца. Фото: УФСБ РФ

Советский спорт сообщает, что за последние полтора года – это уже четвертое громкое дело в отношении крупных спортивных чиновников РФ.

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На данный момент изолированы от общества бывший президент СБР и бывший глава ЦСП Александр Кравцов, бывший замминистра спорта Геннадий Алешин и действующий глава трех федераций (синхронного плавания, прыжков в воду и водного поло) Алексей Власенко.