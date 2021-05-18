Шейх оплатит поддержку для Зинченко в финале ЛЧ: владелец Сити покатает тысячи фанатов

Шейх Мансур ибн Зайд аль-Нахайян поможет болельщикам Манчестера добраться до Португалии на матч против Челси, который состоится 29 мая в Порту на поле стадиона Драгау

Преданные болельщики Манчестер Сити / Фото: Reuters

Владелец чемпиона Англии Манчестер Сити шейх Мансур ибн Зайд аль-Нахайян пошел навстречу болельщикам "горожан". Он решил помочь фанатам добраться до Португалии на финал Лиги чемпионов против Челси, который состоится 29 мая в Порту на поле стадиона "Драгау".

Читайте также: Шевченко не будет болеть за Зинченко в финале Лиги чемпионов. Тренер назвал причину

Член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби профинансирует перелет и расходы нескольких тысяч фанатов, которые планируют посетить поединок.

"Пеп Гвардиола и команда провели замечательный сезон, и их выход в финал Лиги чемпионов после очень сложного года представляет собой поистине исторический момент для клуба. Важно, чтобы как можно больше болельщиков имели возможность посетить эту особенную игру", – говориться в заявлении пресс-службы Сити

Напомним, что изначально решающий поединок Лиги чемпионов должен был состояться в Стамбуле, а британцы требовали, чтобы его провели в Лондоне. Но против этого выступил премьер-министр Борис Джонсон.

И по решению УЕФА финал Лиги чемпионов был перенесен из Стамбула в Порту.

Смотрите, как МанСити выходил в финал ЛЧ