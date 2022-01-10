Шеву могут уволить уже сегодня: у него уже есть новое место работы

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Сегодня Дженоа примет решение о будущем главного тренера Андрея Шевченко. После поражения 0:1 от Специи, конкурента в борьбе за выживание, Шеву могут уволить.

Как сообщает Tuttomercatoweb, между руководителями "грифонов" сейчас идет жесткое противостояние. Мнения относительно того, оставлять ли украинца коучем, разделились, но все понимают, что решение придется принимать.

Реклама

Если Шеву, лишь в ноябре назначенного наставником Дженоа, уволят, он тут же может возглавить сборную Польши, которой в марте предстоит плей-офф с Россией за выход на ЧМ-2022.

Другим кандидатом на место коуча поляков является итальянец Фабио Каннаваро, с которым провели переговоры, но он взял время на раздумья.

Реклама

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

Ранее мы писали, что Шеве уже нашли замену в Дженоа. В сменщики украинцу прочат Давиде Баллардини, которого сам украинец сменил на этом посту в ноябре.

Шевченко и Баллардини / Фото: Getty Images, Reuters

Реклама

Напомним, у Шевченко 10 матчей во главе Дженоа – 6 поражений, 3 ничьих и 1 победа, добытая в Кубке Италии.

В чемпионате же Италии Дженоа при Шевченко прописалась в зоне вылета, занимая предпоследнее место.

Добавим, что Шевченко не было на игре со Специей, так как он второй раз за две недели заразился коронавирусом.

Ранее, комментируя возможную отставку Шевченко, президент Дженоа Альберто Зангрилло заявил: "Когда что-то идет не так в отделении, мы же не убираем главврача".

Но при этом Зангрилло добавил: "Все мы понимаем, что так продолжаться не может".