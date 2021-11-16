Шеве и не снилось: названа новая зарплата тренера Милана

Шевченко и Пиоли / Фото: Getty Images, Reuters
Милан и Стефано Пиоли согласовывают последние детали договора. Официально о сделке планируют объявить на следующей неделе.
Контракт, истекающий летом 2022-го, будет продлен еще на два года.
Зарплата Пиоли составит 3,5 миллиона евро в год плюс бонусы, сообщает Calciomercato.
Отметим, что сейчас с годовым окладом в 2 млн евро Пиоли является самым низкооплачиваемым тренером больших клубов Серии А. Например, у Аллегри в Ювентусе – 8 млн, у Моуринью в Роме – 7 млн, у Сарри в Лацио и Симоне Индзаги в Интере – по 4 млн евро.
Напомним, что зарплата Андрея Шевченко, который длительное время претендовал на пост тренера Милана, но в итоге возглавил Дженоа, составляет 1,8 млн евро в год.
Отказаться от идеи приглашения Шевы боссов Милана заставили успехи под руководством Пиоли – с 10 победами и 2 ничьими в 12 турах "россонери" делят с "Наполи" первое место в текущем чемпионате Италии.