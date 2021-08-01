Шевченко ушел из сборной из-за денег – источник

По данным СМИ, Андрея Шевченко не устроило существенное сокращение зарплаты на новый цикл – поэтому он решил не оставаться у руля национальной команды

Шева покидает сборную Украины / Фото: Reuters

Сегодня Андрей Шевченко ошарашил заявлением, что он уже не тренер сборной Украины. По словам специалиста, его контракт с УАФ истек 1 августа.

По информации Sport.ua из Дома футбола, причиной ухода Шевы стал финансовый вопрос. По словам источника, Шевченко в новом цикле – отборе на ЧМ-2022 – Украинская ассоциация футбола урезала в два раза зарплату.

Вместо примерно семидесяти пяти тысяч долларов в месяц тренер должен был получать около тридцати тысяч. Это очень не понравилось Андрею Николаевичу, и он решил уйти.

Андрей Шевченко / Фото: Reuters Реклама

Как мы писали ранее, правую руку Шевы уже позвали в Россию. Его итальянский помощник Мауро Тассотти может возглавить Локомотив.

Напомним, Шевченко проработал у руля сборной пять лет. Он не сумел вывести команду на ЧМ-2018 в РФ и довел "сине-желтых" до четвертьфинала Евро-2020.