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Шевченко прокомментировал отставку: "Я еще молод и набираюсь опыта"

Андрей Трофимов
14 января, 09:21
Руководство Дженоа должно принять решение доверять ли дальше Андрею Шевченко или уволить главного тренера

Фаны Дженоа устроили овацию Шевченко / Фото: Reuters

Дженоа снова проиграла. На этот раз достойно. В 1/8 финала в дополнительное время Милану – 1:3. Кстати, фаны Милана трогательно поддержали украинца. Они вывесили баннер: "Шева – легенда навеки".

Шеву не забыли на "Сан Сиро" / Фото: Коллаж: Сегодня

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Ранее были слухи, что после этой игры руководство Дженоа отправит в отставку главного тренера Андрея Шевченко.

"Мое будущее? Мне 45 лет, я еще молод и набираюсь опыта. Жизнь состоит из взлетов и падений, побед и поражений. Я просто ежедневно выполняю свою работу. Клуб должен будет объявить о своем решении", – прокомментировал разговоры об отставке Шевченко.

При украинском наставнике Дженоа провела 11 матчей – семь поражений, три ничьи и одна победа. Сохранить прописку в Серии А поможет лишь чудо.

Ранее мы писали, что Шеве уже нашли замену в Дженоа. В сменщики Андрею прочат Давиде Баллардини, которого сам украинец сменил на этом посту в ноябре.

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Шевченко и Баллардини / Фото: Getty Images, Reuters