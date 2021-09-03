Шевченко после "зрады" вернул Киеву украинское название

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Instagram

Шева вернул первоначальную версию написания столицы Украины – Kyiv – в свой пост в Instagram, который привел к скандалу.

Напомним, накануне экс-наставник сборной Украины опубликовал фотографию, на которой он в семейном кругу сидит за столом, подписав ее следующим образом: "Family dinner in Kyiv, love you" ("Семейный ужин в Киеве. Люблю вас").

Однако затем почему-то сменил Kyiv на Kiev – на русский манер, получив в свой адрес немало обвинений в "зраде".

Напомним, несколько лет назад Министерство иностранных дел начало кампанию #KyivNotKiev с целью убедить англоязычное сообщество начать использовать для названия Киев транслитерацию Kyiv (базируется на украинском названии города) вместо Kiev (базируется на русском названии города).

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После критики в Сети за "русскую" версию названия столицы Украины Шева, имеющий, кстати, дом в Лондоне, вернулся к изначальному написанию – теперь уже заменив Kiev на Kyiv.

Напомним, после ухода из национальной команды Украины Шевченко остается безработным. По словам специалиста, он может продолжить карьеру как в клубе, так и в сборной.

В первой игре без Шевы Украина с новым тренером, Александром Петраковым, сыграла 2:2 с Казахстаном.