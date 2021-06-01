Шевченко похвастался скоростью продаж автобиографии: заработал почти полмиллиона евро

Главный тренер сборной Украины только месяц назад выпустил собственную автобиографию, но уже успел продать 25 тысяч экземпляров. В дальнейшем книга появится в продаже еще в трех странах

Андрей Шевченко продал уже 25 тысяч экземпляров автобиографии / Фото: Reuters

За первый месяц было продано 25 тысяч экземпляров автобиографии Андрея Шевченко "Тихая сила. Моя жизнь. Мой футбол". Об этом рассказал сам Шевченко на своей странице в Twitter. А еще сегодня Шева назвал состав сборной Украины на Евро-2020.

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Пока книга издается только в Италии на итальянском, но сам Шева пообещал, что в ближайшее время книга появится на полках магазинов в Украине, Англии и Польше.

Печатную автобиографию главного тренера сборной Украины в Италии можно приобрести за 17,10 евро (примерно 570 грн), а электронная версия книги обойдется в 9,99 евро (около 335 грн).

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Если предположить, что Шевченко имеет ввиду проданные 25 тысяч экземпляров печатной версии, то за первый месяц продаж Шева заработал 427 тысяч евро.