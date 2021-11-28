Шевченко объяснил, чего ему не хватило в матче с Удинезе

Шева - в зоне вылета / Фото: Twitter
Андрей Шевченко набрал первые очки в чемпионате Италии. В гостях Дженоа сыграла вничью с Удинезе – 0:0.
Тренер остался доволен как результатом, так и игрой своей команды.
"Я доволен ничьей. Результат справедливый.
В первом тайме команда играла хорошо. После перерыва немного отдали инициативу. Удинезе стал больше прессинговать, нам было сложно. Но если сравнить с матчем против Ромы, мы сделали шаг вперед.
Не хватило гола, но мы могли забить. У Экубана был отличный момент. Удар не вышел, но атака мне понравилась", – цитирует тренера Гранде Шева.
Напомним, Андрей Шевченко возглавил Дженоа 7 ноября. Свой дебютный матч в Серии А в качестве наставника Шева проиграл.
Его команда уступила Роме Жозе Моуринью, который ранее тренировал Шевченко в Челси.
Следующий матч Дженоа проведет против Милана, за который ранее выступал Шевченко.