Шевченко объяснил, чего ему не хватило в матче с Удинезе

Андрей Шевченко набрал первые очки в чемпионате Италии. В гостях Дженоа сыграла вничью с Удинезе – 0:0.

Тренер остался доволен как результатом, так и игрой своей команды.

"Я доволен ничьей. Результат справедливый.

В первом тайме команда играла хорошо. После перерыва немного отдали инициативу. Удинезе стал больше прессинговать, нам было сложно. Но если сравнить с матчем против Ромы, мы сделали шаг вперед.

Не хватило гола, но мы могли забить. У Экубана был отличный момент. Удар не вышел, но атака мне понравилась", – цитирует тренера Гранде Шева.