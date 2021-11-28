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Шевченко объяснил, чего ему не хватило в матче с Удинезе

Любомир Луканюк
28 ноября, 17:01
Главный тренер Дженоа считает ничью с Удинезе в матче чемпионата Италии справедливым результатом

Шева - в зоне вылета / Фото: Twitter

Андрей Шевченко набрал первые очки в чемпионате Италии. В гостях Дженоа сыграла вничью с Удинезе – 0:0.

Тренер остался доволен как результатом, так и игрой своей команды.

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"Я доволен ничьей. Результат справедливый.

В первом тайме команда играла хорошо. После перерыва немного отдали инициативу. Удинезе стал больше прессинговать, нам было сложно. Но если сравнить с матчем против Ромы, мы сделали шаг вперед.

Не хватило гола, но мы могли забить. У Экубана был отличный момент. Удар не вышел, но атака мне понравилась", – цитирует тренера Гранде Шева.

Напомним, Андрей Шевченко возглавил Дженоа 7 ноября. Свой дебютный матч в Серии А в качестве наставника Шева проиграл.

Его команда уступила Роме Жозе Моуринью, который ранее тренировал Шевченко в Челси.

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Следующий матч Дженоа проведет против Милана, за который ранее выступал Шевченко.