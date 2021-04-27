Шевченко не вошел в число кандидатов в Зал славы футбола

Андрей Шевченко не будет включен в Зал славы чемпионата Англии. Украинец не попал в число кандидатов, опубликованный на сайте Премьер-лиги

Фрэнк Лэмпард с Андреем Шевченко / Фото: Getty Images

Английская Премьер-лига опубликовала список претендентов на включение в Зал славы лиги. Среди кандидатов места не нашлось легендарному украинскому нападающему Андрею Шевченко, поигравшему в свое время в лондонском Челси. Ранее Шева вошел в список худших трансферов чемпионата Англии.

В список претендентов вошли: Эрик Кантона, Тони Адамс, Мэттью Ле Тиссье, Иан Райт, Петер Шмейхель, Рой Кин, Лес Фердинанд, Сол Кэмпбелл, Энди Коул, Робби Фаулер, Пол Скоулз, Дэвид Бекхэм, Фрэнк Лэмпард, Рио Фердинанд, Деннис Бергкамп, Патрик Виейра, Майкл Оуэн, Стивен Джеррард, Джон Терри, Эшли Коул, Дидье Дрогба, Робин ван Перси и Неманья Видич, сообщается на сайте АПЛ.

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Первыми двумя игроками, занесенными в официальный Зал славы Премьер-лиги, стали Алан Ширер и Тьерри Анри.

Зал славы отмечает исключительные навыки и талант людей, которые своей игрой украшали Премьер-лигу с момента ее основания в 1992 году. Это высшая личная награда, присуждаемая игрокам лигой.