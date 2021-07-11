Шевченко намекнул на уход из сборной Украины

Будущее Шевченко под вопросом / Фото: Reuters
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко снова дал понять – не факт, что после Евро-2020 он останется у руля "сине-желтых", хотя его контракт с УАФ и рассчитан до конца ЧМ-2022.
"Я отработал пять лет в сборной Украины, теперь нужно спокойно оценить наше будущее"
"Определенно, я бы хотел однажды возглавить какой-нибудь клуб", – приводит слова Шевченко Sky Sport Italia
При этом Шева рассказал, что готов к серьезным вызовам, и то, что он, дескать, мягкий в своей работе, – обычное заблуждение.
"Какой я тренер? Вы видели лишь добрую версию меня, злую лучше не знать. На этой работе иногда приходится быть таким. Меня вдохновляли такие мастера, как Лобановский, Анчелотти, Моуринью. Великие тренеры, которые многое выиграли", – заявил Шевченко
Андрей Шевченко / Фото: Reuters
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Напомним, в свое время, по слухам, Шевченко рассматривался как кандидат в тренеры своих бывших клубов – Челси и Милана. Но позиции нынешних коучей этих команд, Томаса Тухеля и Стефано Пиоли, незыблемы.
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