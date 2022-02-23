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Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
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Шева высказался о вторжении России в Украину

Максим Мельник
23 февраля, 13:45
"Мы победим", – заявил обладатель Золотого мяча и бывший тренер украинской сборной

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

Спустя почти двое суток после признания страной-агрессором террористических "ЛДНР" и открытого вторжения войск РФ в Украину, знаменитый украинский футболист и тренер Андрей Шевченко, все это время хранивший молчание, отреагировал.

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Ни словом не упомянув Россию, Шевченко тем не менее заявил, что мы победим – если будем едины.

"Украина – моя Родина".

"Я всегда гордился своим народом и своей страной. Мы пережили много непростых периодов и за прошедшие 30 лет сформировались как нация".

"Нация искренних, трудолюбивых и свободолюбивых граждан".

"Это самое главное наше достояние. Сегодня сложное время для всех нас. Но мы должны объединяться".

"В единстве мы победим. Слава Украине", – написал у себя в Instagram на украинском языке Шевченко.

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Напомним, Андрей Шевченко живет в семьей в Лондоне. Там же сейчас пребывает и украинский боксер Александр Усик, который был замечен в ресторане доверенного лица Путина.