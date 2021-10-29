Шева мог дать пиз***й в раздевалке. Беседин вспомнил игру на Евро-2020

Андрей Шевченко, Артем Беседин / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко мог при необходимости жестко отчитать своих подопечных, если они не выполняли его установку. Об одном из таких эпизодов в интервью Youtube-каналу ОТДУШИВДУШУ рассказал Артем Беседин.

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Во время матча на Евро-2020 между сборными Украины и Северной Македонии (2:1), Беседин неудачно отпасовал Сидорчуку, за что "получил на орехи" от главного тренера.

"Ко мне отлетает мяч, я Сидорчуку пяткой скидываю, уже последние минуты. Случилась обрезка, соперник бьет в дальний угол – и там метр от штанги. Я захожу в раздевалку. Ну, видно, что переживает человек, нервничает. Говорит: "Что ты делаешь?!" Только, понятное дело не так, а грубее: "Что ты делаешь, ***? Кто так играет? Кто в центре пятками отдает, еще и в таком матче?" И давай, короче. Мог напихать, и это все было по делу. Нормально ли это? Ну, кто как к этому относится. Я бы, может быть, еще прописал какого-то лещика. Реально, это же не шутки. Серьезный турнир, серьезные задачи. Я все прекрасно понимаю", – сказал Беседин.

Илья Забарный против Горана Пандева / Фото: Reuters

Напомним, что сборная Украины во время выступлений на чемпионате Европы-2020 достигла своего наивысшего достижения – вышла в четвертьфинал континентального турнира.

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В поединке против Швеции за выход в 1/4 Евро-2020 Артем Беседин получил чудовищную травму. Форвард вышел на замену вместо Яремчука на 91-й минуте, но шведский защитник Маркус Даниэльссон в подкате чуть не оторвал Беседину ногу.

Артем Беседин больше не сыграет на Евро-2020 / Фото: Reuters

Сейчас 25-летний форвард Динамо проходит курс реабилитации последствий после травмы и в осенних матчах чемпионата и Лиги чемпионов уже не сможет помочь своей команде.

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Напомним, что в субботу, 30 октября в матче 13-го тура УПЛ киевское Динамо сыграет против Мариуполя.