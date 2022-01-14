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"Шева – легенда навеки". Фаны Милана трогательно поддержали своего кумира

Сергей Шаховец
14 января, 01:15
В самом начале кубкового поединка Милан – Дженоа фанаты "россонери" устроили теплый прием наставнику "грифонов" Андрею Шевченко

Шеву не забыли на "Сан Сиро" / Фото: Коллаж: Сегодня

Дженоа Андрея Шевченко в овертайме матча 1/8 финала Кубка Италии уступила Милану 1:3. Результат матча сильно расстроил украинского наставника "грифонов", но перед началом поединка Шева пережил несколько приятных минут, которые ему подарили болельшики хозяев поля.



В начале матча ультрас Милана вывесили огромный баннер в честь легенды своего клуба, а ныне тренера Дженоа Андрея Шевченко.

"Долгая история любви, взгляд в Манчестере, высеченный в наших сердцах.

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Шева – легенда навсегда", – написали на баннере фанаты "россонери".

"Взгляд в Манчестере" – это напоминание о взгляде Шевченко на рефери перед пробитием решающего пенальти в финале Лиги чемпионов против Ювентуса на стадионе "Олд Траффорд" в 2003 году.

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Кроме того, болельщики Милана на "Сан-Сиро" долго скандировала имя своего любимца.

Напомним, что в футболке Милана Шевченко провел 322 матча, забил 175 голов и отдал 45 результативных передач. В составе "россонери" Шева выигрывал чемпионат Италии, Суперкубок Италии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.