Шева ест и танцует одновременно: видео отдыха тренера сборной в Белом городе

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после чемпионата Европы расслабляется с семьей на берегу Адриатического моря – смотрите видео и фото

Шевченко отдыхает в Остино / Фото: Instagram

У Андрея Шевченко есть жилье в Киеве и Лондоне, но после Евро-2020, где сборная Украины дошла до 1/4 финала, ее главный тренер решил отдохнуть душой и телом на территории Италии – страны-победительницы чемпионата Европы.

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Вместе с супругой Кристен и сыновьями, коих у Шевы четыре, Андрей Николаевич отправился в Остуни, что на юге Италии.

Этот город, расположенный на холмистых берегах Адриатического моря и окруженный древними оливковыми рощами, называют не иначе как Белым – из-за белого известняка, из которого здесь построены дома.

С супругой Шева прогулялся узкими улочками Остуни.

Затем насладился очаровательным закатом.

После чего Шевченко и его семейство посетили местный фестиваль музыки и огней, где вдоволь налакомились мороженым. При этом обладатель "Золотого мяча"-2004 умудрялся одновременно есть – и танцевать!

Ранее жена Шевченко трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы. В браке они уже 17 лет.

При этом Шевченко все еще не объявил, останется ли у руля сборной Украины.