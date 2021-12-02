Шева спас жизнь известному итальянскому вратарю

Шевченко спас машину известному итальянскому вратарю
В 1999 году футбольный клуб Милан купил Андрея Шевченко у киевского Динамо за 25 миллионов долларов. Знакомство звезды украинского футбола с Италией состоялось достаточно интересно.
"Была история, когда я подвозил Шеву..." – рассказывает в эфире YouTube канала PRESSING бывший вратарь Милана Кристиан Аббьяти.
Именно Кристиан Аббьяти помогал адаптироваться украинцу в чужой стране. Итальянский вратарь поделился историей, которая могла напугать Шевченко и тот оставил бы Милан.
"Андрей увидел, как какие-то люди крутились возле моего авто. И ему показалось, что они хотели его украсть. Шева был в шоке, потому что прошло всего три дня, как он переехал в Милан", – делится итальянец.
Кто знает, возможно, итальянцы разглядели в Кристиане известного вратаря и хотели только взять автограф, а Шевченко испугал их.
"Он подошел к ним спросить, что они хотят, и люди быстро сели в свой автомобиль и уехали", – признался вратарь.
Вполне возможно, что украинец в тот момент спас жизнь своему товарищу и его машину.
Эта ситуация не испугала Шевченко, он остался в Италии и очень быстро привык к другой культуре.
Стоит отметить, что Кристиан Аббьяти выделяется скромностью и передвигается на машине, которую может позволить себе каждый второй европеец, – Volkswagen Polo. В то время как украинец отдает предпочтение роскошным и быстрым автомобилям.
Напомним, что в автопарке знаменитости были такие машины, как:
- ВАЗ
- Mercedes-Benz
- Range Rover
- Jeep
- Porche