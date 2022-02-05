Шестеро против одного: Усику в Турции не позавидуешь

Усик попробовал себя в футболе. Фото: ФК Полесье / Фото: Коллаж: Сегодня

Прежде чем заслужить право выйти на поле Усику пришлось хорошенько попотеть на тренировке. А игроки Полесья своего звездного новичка не жалели!

Во время разминки перед матчем футболисты Полесья сыграли в собачку, а в центре круга оказался как раз Усик. Боксеру пришлось противостоять сразу шести игрокам.

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Вероятно, Усик хорошо себя проявил, поэтому заслужил выйти на поле. Главный тренер Полесья Юрий Калитвинцев предоставил боксеру около 15 минут игрового времени.

Больше всего запомнился эпизод, когда Усик разогнал контратаку Полесья и побежал открываться в штрафную, но не успел получить мяч, так как игроки Вереса нарушили правила.

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В следующем матче Winter Cup Полесье встретится с харьковским Металлистом, где есть свой представитель из мира бокса – это Александр Гвоздик. Вот это было бы противостояние, если бы он сошелся с Усиков в поле.

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Отметим, что промоутер Усика Александр Красюк негативно отнесся к переходу боксера в футбол. Красюк оценил риски данного мероприятия.