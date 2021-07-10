Шедевр на 94-й минуте определил обладателя бронзы Кубка Америки

Колумбия стала бронзовым призером Кубка Америки, обыграв в утешительном финале команду Перу. Победный гол был за забит уже в компенсированное время

Сборная Колумбии завоевала бронзу Кубка Америки / Фото: Reuters

Сборная Колумбии обыграла Перу и заняла третье место на Кубке Америки. Поединок завершился со счетом 3:2. А решающий гол был забит на 4-й компенсированной минуте ко второму тайму.

У Колумбии дублем отметился Луиш Диаш, в том числе и победный гол с 25 метров в девятку. Также голами отличились Хуан Куадрадо, а у Перу – Йосимар Йотун и Джанлука Лападула.

Напомним, что в финале турнира сегодня ночью (3 часа по Киеву) сойдутся сборные Бразилии и Аргентины.

Ранее мы писали, что в раздевалке Бразилии устроили концерт с бубном после выхода в финал Кубка Америки. Главным заводилой оказался звездный нападающий Неймар.

Кстати, ранее на Кубке Америки вспыхнул скандал: чилийских игроков обвиняют в организации секс-вечеринки с проститутками. Игроков сборной Чили наказали за нарушение правил карантина. Игроки привели в отель парикмахера. А вот в СМИ появилась версия, что футболистов посетили проститутки.