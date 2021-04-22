Шаран покинет Александрию: кто его заменит

После вылета из Кубка Украины в команде из Кировоградской области готовятся попрощаться со своим многолетним коучем. Его может сменить другой экс-динамовец

Поражение от Зари по пенальти в полуфинале Кубка Украины повлечет за собой отставку главного тренера Александрии, экс-полузащитника Динамо Владимира Шарана.

Об этом у себя в Twitter сообщил журналист Игорь Бурбас. Между руководством клуба и тренером был договор о продолжении сотрудничества, если Александрия выйдет в финал. А этого не случилось.

49-летний Шаран покинет Александрию по окончании сезона.

Это косвенно подтвердил и сам тренер, заявив Футбол NEWS: "Будем думать, будем решать. Осталось мне четыре игры в чемпионате".

Владимир Шаран / Фото: AFP

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Напомним, Шаран работал в Александрии в сезоне 2010/11, выиграв с ней Первую лигу, а затем беспрерывно – с 2013 года. При нем команда в 2019-м заняла третье место в чемпионате Украины и впервые в своей истории выступила в групповом раунде Лиги Европы.

Не исключено, что Александрию возглавит ранее уже тренировавший ее другой экс-игрок Динамо – Сергей Ковалец, бывший коуч молодежной сборной Украины, сын которого Кирилл является лидером александрийцев. В последнее время Ковалец-старший был замечен на играх команды в VIP-ложе стадиона.

Сергей Ковалец

Добавим, что Заря, которой Александрия проиграла накануне, в финале Кубка Украины сыграет с Динамо, разгромившим 3:0 Агробизнес. Матч состоится 13 мая в Тернополе.