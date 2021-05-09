Шахтер закрыл сезон победой над Ингульцом

Тете / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
В Украине завершился чемпионат страны по футболу сезона-2020/21. В заключительной игре первенстве Шахтер на НСК Олимпийский обыграл Ингулец со счетом 1:0.
Победу "горнякам" принес гол Тете, забитый на 17-й минуте.
Видео гола Тете
Напомним, на игру с Ингульцом Шахтер приехал на ретроавтобусе "Турист" 1973 года выпуска, тем самым отдавая дань 85-летию, которое донецкий клуб отмечает в мае.
Ранее стало известно, что Ворскла выступит в Лиге конференций. Полтавский клуб получил последнюю путевку от Украины в еврокубки. Этому способствовали два фактора: победа Ворсклы над Минаем 2:1 и поражение Десны в Мариуполе 1:4.
Все участники еврокубков от Украины
Лига чемпионов: Динамо, Шахтер
Лига Европы: Заря
Лига конференций: Колос, Ворскла
При этом высший дивизион украинского футбола покидает Минай Артема Милевского.
Новости на эту же тему:И куда смотрит Шева? Лучшим бомбардиром УПЛ стал игрок вне сборной, который стоит копейки Шахтер в ретроавтобусе Турист 1973 года выпуска приехал на последнюю игру сезона (фото) После победы дали медали! Заря получила "бронзу" УПЛ Ворскла идет в еврокубки, Милевский на грани финиша