Шахтер закрыл сезон победой над Ингульцом

Перед уходом в отпуск "горняки" на НСК "Олимпийский" с минимальным счетом обыграли Ингулец. Победу донецкому клубу принес гол Тете, забитый в первом тайме

Тете / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В Украине завершился чемпионат страны по футболу сезона-2020/21. В заключительной игре первенстве Шахтер на НСК Олимпийский обыграл Ингулец со счетом 1:0.

Победу "горнякам" принес гол Тете, забитый на 17-й минуте.

Видео гола Тете

Напомним, на игру с Ингульцом Шахтер приехал на ретроавтобусе "Турист" 1973 года выпуска, тем самым отдавая дань 85-летию, которое донецкий клуб отмечает в мае.

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Ранее стало известно, что Ворскла выступит в Лиге конференций. Полтавский клуб получил последнюю путевку от Украины в еврокубки. Этому способствовали два фактора: победа Ворсклы над Минаем 2:1 и поражение Десны в Мариуполе 1:4.

Все участники еврокубков от Украины

Лига чемпионов: Динамо, Шахтер

Лига Европы: Заря

Лига конференций: Колос, Ворскла

При этом высший дивизион украинского футбола покидает Минай Артема Милевского.